Lavori sul ponte della provinciale di Uscio: necessarie chiusure domenicali e feriali

Genova. Si è tenuto nel pomeriggio di ieri in Città Metropolitana di Genova, l’incontro relativo alla situazione avanzamento lavori sul Ponte tra Uscio ed Avegno alla progressiva km 7+877 sulla Strada Provinciale 333.

Alla presenza dei Sindaci dei Comuni di Avegno, Lumarzo e Uscio, del Vice Comandante della Polizia Locale di Recco, del 118 per la gestione emergenze, e dei funzionari della Direzione Viabilità della Città Metropolitana di Genova che stanno seguendo l’opera, il Consigliere Delegato alla Viabilità dell’Ente Franco Senarega ha illustrato il cronoprogramma dei lavori che hanno interessato in questi mesi la struttura mista acciaio-calcestruzzo, realizzata alla fine del secolo scorso sul ponte ottocentesco in pietra ad arco, e le prossime operazioni.

