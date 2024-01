Le corsie ciclabili conquistano tutta la città: affidati ad Aster nuovi lavori per 400mila euro

Genova. I mugugni per le nuove corsie ciclabili in via Cavallotti e via Caprera non fermano le politiche green del Comune di Genova. La direzione Smart mobility ha appena affidato ad Aster, società in house di Tursi, la realizzazione di 36 chilometri di nuovi itinerari per un totale di oltre 410mila euro (Iva esclusa).

Si tratta in realtà della prima parte di un pacchetto più ampio di interventi per le ciclovie urbane interamente finanziati dal Pnrr che alla fine doteranno la città di oltre 53 chilometri di percorsi pensati per favorire biciclette e affini in mezzo al traffico veicolare. Non vere e proprie piste ciclabili strutturate, come quella di corso Italia o quella già parzialmente inaugurata in Val Bisagno, ma piuttosto bike lane e case avanzate, interventi previsti dal codice della strada per adattare le carreggiate esistenti al transito dei velocipedi senza stravolgerne completamente l’assetto.

