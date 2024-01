Maissana festeggia piantando alberi la nascita di sei bambini nel 2023. Il sindaco: “Non succedeva da vent’anni”

“Da almeno vent’anni non nascevano sei bambini in un solo anno a Maissana. Rappresentano più dell’un per cento della popolazione!”. E’ il sindaco di Maissana Egidio Banti a parlare, colmo di gioia durante la cerimonia di piantumazione degli alberi che accompagneranno i nati nel 2023 durante la loro crescita.

Si tratta di tre querce, un corbezzolo, un noce e un agrifoglio. E sono stati assegnati ai sei bambini che hanno allietati la popolazione del borgo dell’Alta Val di Vara: Amelia, Ester, Arya, Giacomo, Ada ed Edoardo.

Alla cerimonia di piantumazione a cura degli operai del Comune erano presenti il sindaco, gli assessori, il vice brigadiere dei Carabinieri Silverio Carmine Vitiello e alcune famiglie che riceveranno un attestato con la foto dell’alberello assegnato al bambino.

