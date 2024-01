Medico di Pietra va in pensione: “Ingresso del mio sostituto bloccato da una Pec”. L’Asl precisa: “Deve ancora seguire un corso”

Pietra Ligure. “Dal 1 gennaio non ho più alcuna convenzione con l’Asl2 e non potrò più prescrivere niente con il Ssn, ma l’ingresso del mio sostituto è bloccato da una pec”. A dirlo è il medico di medicina generale Gianguglielmo Bergamaschi che, con un messaggio, ha spiegato la situazione ai suoi ex pazienti.

“Mi preme far sapere – ha spiegato la situazione – che una giovane collega ha dato la disponibilità per una sostituzione temporanea che consentirebbe ai pazienti di passare direttamente con lei, ma purtroppo c’è un intoppo burocratico. Deve arrivare una PEC che ufficializzi la sua entrata in una graduatoria; malgrado le mie reiterate insistenze l’ASL al momento non ha concesso deroghe a questa clausola e quindi le concederà la sostituzione solo all’arrivo di detta PEC, che mi auguro vivamente arrivi quanto prima. Negli ultimi due mesi ho personalmente più volte contattato la ASL2 per rimarcare il fatto che ci sarebbe stato un problema di carenza di copertura“.

