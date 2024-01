Meteo, sulla Liguria cieli sereni o poco nuvolosi e temperature in aumento. Venerdì tornano le piogge

Liguria. Ancora per la giornata di giovedì i fronti atlantici che stanno interessando in queste ore l’Europa centro-settentrionale continueranno a transitare oltre le Alpi, prima di un netto peggioramento atteso per la giornata di venerdì 5 gennaio.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 4 gennaio avremo vento forte di Libeccio nelle prime ore della notte nell’imperiese; nel pomeriggio, raffiche fino a forti dai settori meridionali nelle zone esposte e sui crinali di genovesato e savonese. Al mattino cieli prevalentemente velati o poco nuvolosi su tutta la regione, con maggiori schiarite sul settore centrale. Nel pomeriggio diffuso aumento della nuvolosità in particolare su centro e levante della Liguria, ma senza fenomeni associati.

