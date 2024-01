Meteo, sulla Liguria nuvole e schiarite ma è in arrivo un netto peggioramento

Genova. Ancora per la giornata di giovedì i fronti atlantici che stanno interessando in queste ore l’Europa centro-settentrionale continueranno a transitare oltre le Alpi, prima di un netto peggioramento atteso per la giornata di venerdì 5 gennaio. Ecco le previsioni di Limet per oggi e i prossimi giorni.

Giovedì 4 gennaio

Avvisi

Vento forte di Libeccio nelle prime ore della notte nell’Imperiese; nel pomeriggio, raffiche fino a forti dai settori meridionali nelle zone esposte e sui crinali di Genovesato e Savonese.

Cielo e Fenomeni

Al mattino cieli prevalentemente velati o poco nuvolosi su tutta la regione, con maggiori schiarite sul settore centrale.

Nel pomeriggio diffuso aumento della nuvolosità in particolare su centro e levante della Liguria, ma senza fenomeni associati.

Venti

Nelle prime ore della notte residuo vento forte di Libeccio sull’Imperiese, in graduale indebolimento.

In mattinata, venti deboli dai quadranti settentrionali, in rotazione a Sud-Est con raffiche fino a moderate nel pomeriggio.

Persisterà un forte Libeccio al largo

Mari

Molto mosso sul Tigullio e a Levante, fino ad agitato al largo, mosso altrove.

Temperature

In generale diminuzione le minime, eccetto la fascia Stura-Scrivia dove saranno in lieve aumento; in aumento le massime nei settori interni.

Costa: Min: +9/+13°C – Max: +13/+15°C

Interno: Min: +0/+9°C – Max: +8/+14°C

Venerdì 5 gennaio

Avvisi

Tramontana in netto rinforzo tra Savonese e Genovesato dalla tarda mattinata/primo pomeriggio.

Cielo e Fenomeni

Precipitazioni diffuse su tutta la regione, con rovesci anche di forte intensità e neve sulle Alpi Liguri dai 1200-1300m in graduale calo fino a 900-1000m, pioggia in rotazione a neve in serata in Val Bormida e limitatamente in Valle Orba ed Erro, con quota neve da stabilirsi nel prossimo aggiornamento.

Venti

Scirocco fino a moderato a levante, Tramontana in rinforzo fino a forte su Savonese e Genovesato. Prestare attenzione in particolare agli sbocchi vallivi.

Mari

Mosso sotto costa, fino ad agitato al largo.

Temperature

In lieve diminuzione pressoché ovunque.

Sabato 6 gennaio

Avvisi

Venti di tramontana fino a forti su Savonese e Genovesato.

Cielo e Fenomeni

Ultime precipitazioni sul centro e levante, anche moderate su quest’ultimo.

Perdura fino alla prima mattinata l’instabilità sulle Alpi liguri con neve debole alternata a locali schiarite.

Coperto altrove.