Musica e solidarietà con i Groove Monkey per la scuola elementare di Altare

Altare. Bella musica, solidarietà, scuola. Un gesto concreto per aiutare. Ci hanno pensato le chitarre leggendarie del rock e del blues che si esibiranno domani sera, con lo spettacolo “Groove Monkey for the School”. Appuntamento al Cinema Teatro Vallechiara, per un evento musicale di solidarietà che vedrà l’intero incasso devoluto alla scuola elementare di Altare, Aldo Capasso.

Il noto chitarrista Matteo Garbarini con la sua band ligure dei Groove Monkey, composta dal maestro Filippo Piluso alla batteria e Fabio Oliva al basso, interpreteranno con il loro stile unico, i grandi classici della chitarra rock e non solo: lo spettatore sarà accompagnato e immerso nelle atmosfere di quegli anni grazie ai racconti degli speaker radiofonici Alfonso “Alfa” Amodio e Marco “Mr. Rock” Pivari, alla scoperta della vita e dei segreti dei più noti protagonisti del panorama musicale mondiale.

» leggi tutto su www.ivg.it