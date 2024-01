“Natale Insieme a Busalla”, ultimi giorni di apertura per la pista di pattinaggio sul ghiaccio

Busalla. Ultimi appuntamenti con “Natale Insieme a Busalla”, il programma di eventi organizzato da Comune e Pro Loco di Busalla in occasione del periodo festivo. Terminati i mercatini in piazza Macciò, fino a lunedì prossimo, 8 gennaio, è ancora in funzione pista di pattinaggio sul ghiaccio nell’area della “Piccola” adiacente a piazza Colombo.

Domenica 14 gennaio alle 15,30, presso la parrocchia San Giorgio di Busalla, la seconda edizione del Festival Liguria Musica Tradizioni a cura dell’Associazione Gruppi Corali Liguri, con la partecipazione dei cori genovesi Monti Liguri, Brinella e Voci sul mare.

