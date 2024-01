Natale: “Toti ‘preleva’ dalle Cinque Terre e lascia ai residenti gestire il malcontento”

“Come previsto da chiunque, tranne la giunta Toti, la rimodulazione delle tariffe ferroviarie per le Cinque Terre sta già creando confusione e subbuglio in chi deve programmare un viaggio in uno dei tratti di costa italiana più famosi al mondo. Mail con richieste di informazioni e disdette, come quella della coppia di turisti che rinuncerà a Monterosso resa pubblica dai giornali, che sono solo la punta dell’iceberg del naufragio che la scellerata politica della destra ha generato”. Lo dice Davide Natale, consigliere regionale del Partito Democratico, tornando ad attaccare sulla scelta di aumentare i prezzi dei biglietti ferroviari.

“Difficile trovare delle risposte di fronte a chi rimane scioccato davanti a rincari di oltre il 100% – prosegue Natale -. Il punto è che le spiegazioni vengono chieste proprio agli operatori del territorio, che siano amministratori o imprenditori, che quindi diventano le prime vittime dell’insensato piano totiano per ‘prelevare’ dal bancomat Cinque Terre e si trovano anche a dover gestire il malcontento. E’ chiaro che il prelievo forzoso alla fonte che si fa con le tariffe ferroviarie spinge i turisti a spendere meno nei locali dei borghi, nei ristoranti come nelle botteghe di artigianato. I soldi vanno alla Regione Liguria e a Trenitalia e non a chi qua ha investito da decenni, spesso portando avanti attività famigliari di generazioni, creando quel miracolo economico su cui Toti mette le mani”.

