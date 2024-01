Nuova edizione del corso Haccp per operatori alimentari in Confartigianato

Per conoscere e applicare le norme di igiene degli alimenti è necessario che tutti gli addetti frequentino un corso Haccp e conseguano il relativo attestato. Confartigianato sta organizzando una nuova sessione del corso viste le numerose richieste delle imprese. Le competenze sono ovviamente diverse in base alla mansioni effettivamente svolta nel ciclo di lavoro: una conoscenza approfondita spetta al responsabile dell’azienda, che deve poter individuare tutti i punti critici delle varie attività ed individuare, applicare ed aggiornare le procedure di sicurezza basate sull’HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points). Discorso analogo per chi manipola alimenti, mentre per chi non li manipola sono sufficienti solo conoscenze generali. Quali sono le categorie che devono frequentare il corso Haccp? Agricoltori, pasticceri, baristi, cuochi, operai dell’industria alimentare ma non solo. In questo obbligo rientrano anche categorie apparentemente esonerate come i tabacchini, i farmacisti e gli autotrasportatori: in pratica, se in una qualunque fase di lavoro si entra in contatto con alimenti, confezionati o non confezionati, è necessario conoscere le regole principali di igiene e di sicurezza alimentare. Il corso Confartigianato inizierà lunedì 15 gennaio dalle 14.30 alle 18.30, nella sede di via Fontevivo, 19 alla Spezia. Per ulteriori informazioni ed iscrizioni è possibile contattare l’Ufficio Formazione, Eleonora Landi, tel. 0187.286604-69 e-mail: formazione@confartigianato.laspezia.it

