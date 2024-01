A Pontremoli prima edizione del Torneo di Natale organizzato dal Lunigiana Volley, quadrangolare Under 14 femminile che ha visto impegnate la Rainbow Spezia, il Podenzana Tresana e il Santo Stefano più ovviamente il Lunigiana.

Vincitore la Rainbow, che alla mattina ha avuto la meglio per 2-1 sulle padrone di casa, nel pomeriggio in finale per 2-0 sul Podenzana.

