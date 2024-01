Processo Tirreno Power, Rete contro le fonti fossili: “Sentenza di primo grado lascia senza parole”

Savona/Vado Ligure. “Una sentenza di primo grado che lascia senza parole, e dubbi enormi”. Lo dichiara la Rete savonese contro i combustibili fossili in merito al processo Tirreno Power. Due giorni fa, il 2 gennaio, il giudice Francesco Giannone, ha depositato le motivazioni.

“Il punto vero non è l’assoluzione delle persone rinviate a giudizio, che non ci interessa – proseguono dall’associazione -, ma il fatto che non vengono riconosciute valide né la consulenza tecnica richiesta dalla Procura né, ed è scientificamente incredibile, lo studio del CNR, avvallato a livello internazionale, senza nemmeno uno studio scientifico che metta in discussione il lavoro della consulenza della Procura e dello studio del CNR del Prof.Bianchi. Se il lavoro del CNR, che è un ente statale, non viene riconosciuto dal giudice, ci chiediamo allora sulla base di quale evidenza scientifica il giudice ha giudicato, non essendo di certo uno scienziato in materie ambientali e di sanità”

