Pronto soccorso, il centrosinistra attacca: “Sanità ligure allo stremo”. La Lista Toti: “Problema diffuso in tutta Italia”

“Otto anni di governo della Regione da parte della Giunta Toti e la sanità pubblica è distrutta. Ogni giorno si registrano cronache di ordinaria malasanità a cui migliaia di liguri sono sottoposti. Basta con le passerelle e le narrazioni di una Liguria virtuale, la realtà è un’altra – hanno affermato oggi in una nota il segretario regionale del Pd, Davide Natale, e il consigliere regionale dem Armando Sanna – ed è rappresentata da immagini che solo per rispetto di chi vive queste situazioni non vengono rese pubbliche. Anche oggi, decine di persone che si sono recate nei Pronto soccorso ci hanno contattato, per dire che quella che si sono trovati di fronte è una situazione inumana, nonostante la grande abnegazione di medici e personale sanitario, ormai allo stremo. Al San Martino le persone sono costrette in barella per ore o giorni senza sapere se e quando riceveranno una visita. La privacy è completamente azzerata, perché non esiste più distanza tra i pazienti in attesa. La sanità ligure è allo sbando per la cattiva gestione della Giunta Toti che non ha saputo colmare le carenze, assumere nuovo personale e rafforzare la sanità pubblica, come invece altre Regioni hanno fatto. I cittadini liguri, soprattutto durante le feste, fanno i conti con un servizio di guardia medica insufficiente e Pronto soccorso sovraffollati oltre ogni limite, con il rischio che a volte chi deve curarsi rinuncia o rimanda. Servono misure immediate per reperire nuovo personale, i bandi finora indetti si sono dimostrati insufficienti e incapaci di attrarre medici e infermieri che cercano altrove la propria collocazione. Non è più possibile che i cittadini paghino le conseguenze di una gestione della sanità approssimativa e poco lungimirante”.

Con la consueta rapidità è arrivata la replica degli arancioni. “Adesso basta. Non è possibile assistere ogni giorno al fango che l’opposizione getta sulla sanità ligure a scopo puramente politico. Oggi è ancora il Pd a ripetere la cantilena sui Pronto soccorso intasati e la sanità allo sfascio. Potremmo rammentare ai consiglieri Natale e Sanna di leggere tutti i giornali nazionali. Ancora oggi il Tg1 ricordava che quest’anno c’è un’affluenza ai Pronto soccorso tripla rispetto al passato. In tutte le regioni d’Italia. Sono in difficoltà la Lombardia e l’Emilia cui vengono unanimemente riconosciuti i migliori sistemi sanitari regionali. La Toscana è sotto schiaffo, idem Lazio e Campania, nessuno fa eccezione. E’ persino superfluo ricordare come nel corso dell’ultimo “ponte” il sistema dei flu point abbia evitato l’assalto di ulteriori 800 pazienti ai Pronto soccorso liguri.

Tutto questo – affermano dalla ListaToti – varrebbe però in un dibattito serio, tra persone di buon senso. Ma non è questo il caso, visto che nel comunicato si affermano cose gravissime. Si sostiene che “le persone sono costrette in barella per ore o giorni senza sapere se e quando riceveranno una visita”. Accusa generica, non circostanziata, falsa e pertanto gravemente diffamatoria. Non tanto nei confronti della politica, quanto del personale sanitario che, a parole, il Pd fa finta di blandire. No possiamo accettare che i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri Oss vengano infamati quotidianamente da chi dice che non visitano neppure i pazienti.

Attaccano ancora sui numeri del personale. Ricordiamo che lo smantellamento lo hanno iniziato loro e questa amministrazione sta semmai riparando il danno con concorsoni da migliaia di posti, una cosa mai vista. Loro hanno chiuso i Pronto soccorso, hanno dismesso gli ospedali, specie con una malizia politica tipica del loro partito, vedi il nosocomio di Rapallo. E nonostante le foto con i medici testimonial delle loro campagne elettorali, la loro gestione ha prodotto un buco da 100 milioni e il commissariamento della regione. Dall’alto di cotanto curriculum oggi discettare tutti i giorni su problemi comuni della sanità italiana a cui il Pd, a Roma al governo, come in Liguria non ha mai saputo dare risposte, è francamente grottesco.

Siamo certi che con la loro gestione aumenterebbero i raccomandati con tessera in tasca, le assunzioni delle cooperative senza concorso, il buco di bilancio. Su questo sono maestri. Non aumenterebbero medici e posti letto. Visto che, messi alla prova, le macerie del loro disastro sono ancora lì. E nessuno della classe dirigente del Pd dica che non c’erano. Erano già tutti lì ben accomodati sulla poltrona, dal segretario Natale in giù!”.