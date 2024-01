Racconti in un amen, appuntamento letterario al circolo anziani di Via Corridoni

Martedì 9 gennaio, alle 17, al circolo anziani di piazza Brin in ViaCorridoni 7, Spezia, con ingresso libero e gratuito, il cantastorie Enzo Gaia e la scrittrice Nicoletta Berliri presenteranno il loro libro “Racconti in un amen”. “Con i loro scritti i due autori – si legge in una nota – vi invitano a volare nel cielo senza nuvole della fantasia e, facendo con loro capriole in salita, per una serata proverete a dimenticare difficoltà e inquietudini che la quotidiana esistenza potrebbe presentarvi”.

