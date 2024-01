Rapallo: viaggiare in bus gratis con meno di 14 o più di 70 anni

Dal 15 gennaio, a Rapallo e in tutta l’area della città Metropolitana di Genova, si potrà viaggiare a condizioni vantaggiose acquistando gli abbonamenti annuali.

Per le fasce di età sotto i 14 anni e oltre i 70 e invece prevista la gratuità del servizio.

“Quest’iniziativa – dice il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco – nasce dalla collaborazione tra il comune di Rapallo nella persona dell’assessore ai trasporti Antonella Aonzo, Amt con la presidente Ilaria Gavuglio e Città Metropolitana per tramite dei consiglieri Giorgio Tasso e Claudio Garbarino”.

