Liguria. Andrà in Giunta il 15 gennaio la delibera che definirà tutti i dettagli per la gratuità degli asili nido in Liguria per 22.400 famiglie.

La delibera, che avrà un tetto massimo di ISEE, sarà retroattiva e partirà da settembre 2023, data di inizio dell’anno scolastico. Quest’anno prenderà il via anche la sperimentazione dell’insegnamento di una lingua straniera negli asili e nelle scuole materne, attraverso la formazione dei maestri su base volontaria.

