Sanità, ListaToti risponde al Partito Democratico: “Diffama il nostro personale sanitario”

Genova. “Adesso basta. Non è possibile assistere ogni giorno al fango che l’opposizione getta sulla sanità ligure a scopo puramente politico. Oggi è ancora il Pd a ripetere la cantilena sui pronto soccorso intasati e la sanità allo sfascio”.

A dirlo in una nota stampa la ListaToti, in risposta al comunicato stampa diffuso questo pomeriggio dalla segreteria del Partito Democratico. “Potremmo rammentare ai consiglieri Natale e Sanna di leggere tutti i giornali nazionali. Ancora oggi il Tg1 ricordava che quest’anno c’è un’affluenza ai pronto soccorso tripla rispetto al passato. In tutte le regioni d’Italia. Sono in difficoltà la Lombardia e l’Emilia cui vengono unanimemente riconosciuti i migliori sistemi sanitari regionali. La Toscana è sotto schiaffo, idem Lazio e Campania, nessuno fa eccezione. E’ persino superfluo ricordare come nel corso dell’ultimo “ponte” il sistema dei flu point abbia evitato l’assalto di ulteriori 800 pazienti ai pronto soccorso liguri”.

