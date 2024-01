Tsadjout segna alla Roma e guarda avanti: “Non penso alle voci di mercato”

“Sinceramente in questo periodo ho pensato solo a tornare dall’infortunio e rimettermi in condizione per aiutare la squadra, non penso alle voci. Sono concentrato sul campo e su quello che ho da fare qua”. Lo ha detto Frank Tsadjout, calciatore della Cremonese e obiettivo di calciomercato dello Spezia per la finestra invernale. L’attaccante perugino ha giocato titolare ieri sera contro la Roma in Coppa Italia, segnando il gol dell’illusorio vantaggio per i lombardi.

“Sicuramente è una bella soddisfazione a livello personale, visto che nell’ultimo periodo ero fuori a causa di una infiammazione. Ho cercato di allenarmi come potevo per ritrovare la condizione e sono contento di essere tornato in campo”. La rete mancava dalla fine della scorsa stagione. “Vorrei continuare a farne, sicuramente segnare contro una squadra di questo tipo è sempre una grande soddisfazione – ha detto Tsadjout -.

