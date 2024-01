Uscio: tetto a fuoco a Calcinara; l’abitazione disabitata. Sul posto i carabinierin risulta abitata

Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco

Questa sera, i Vigili del fuoco di Rapallo, con l’appoggio della squadra di Chiavari, sono intervenuti a Calcinara, in via alla Chiesa, per l’incendio del un tetto di una abitazione. I Vigili del fuoco hanno contenuto le fiamme alla sola copertura, riuscendo a preservare i tre piani sottostanti anche grazie all’uso dell’autoscala giunta da Genova. L’abitazione, in fase di ristrutturazione, non risultava abitata. Sul posto anche i carabinieri.

A questo link il video

https://cloud.vigilfuoco.tv/s/5HbLaNwCKWCpbTg

