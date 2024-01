Violenza sessuale, rapina, lesioni, atti osceni: ricercato in mezza Italia, catturato all’Umbertino

Aveva accumulato condanne per 5 anni e 7 mesi per una lunga serie di reati. A suo carico un avviso di ricerca da parte della Procura di Ferrara. Violenza sessuale, atti osceni in luogo pubblico, rapina aggravata, porto abusivo di oggetti atti ad offendere, furto, danneggiamento, resistenza, violenza e oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate, indebito utilizzo di carte di credito e violazione di norme antiriciclaggio nel suo “curriculum”. Reati perpetrati tra il 2006 e il 2020 nelle provincie di Genova, Pisa, Bologna e Ferrara.

Ieri il ricercato è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile della Questura della Spezia, che da settimane lo stava cercando in città. Erano infatti arrivate ai poliziotti informazioni in merito alla presenza in città del 55enne, nativo di Palermo ma formalmente senza fissa dimora. Nel pomeriggio di ieri, durante un appostamento, gli uomini e le donne della Mobile lo hanno individuato mentre camminava in direzione della stazione della Spezia Centrale.

