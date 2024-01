Albisola Superiore. Una donna di 65 anni è stata investita questa sera alle 19.15 ad Albisola Superiore in via Turati, nella zona della Farmacia San Nicolò.

E’ stata subito soccorsa da un’ambulanza della Croce Verde di Albisola e trasportata in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Per lei un trauma, fortunatamente non grave, al rachide.

