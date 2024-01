Assi di forza, MobilitaGenova: “Servono corsie riservate, ma i progetti vanno condivisi coi cittadini”

Genova. “Se c’è una cosa, l’unica cosa che possa essere considerata positiva nel confuso e paciugato progetto degli assi di forza, l’unica che meriti di sopravvivere di quel progetto, è quella della realizzazione di assi riservati per i mezzi pubblici. S’intende, stante gli innumerevoli difetti, revisionando significativamente questo aspetto, riportando la quota delle corsie gialle da meno del 50% ipotizzato al minimo previsto dal ministero del 70%, mettendo inoltre in campo notevoli aggiustamenti, ad esempio il non radere al suolo filari di alberi come in corso Sardegna e progettando corsie riservate realmente protette e con semaforizzazione preferenziale)”. Lo scrive in un comunicato l’associazione MobilitaGenova.

“Senza assi riservati che possano ridare affidabilità al transito dei mezzi pubblici e un miglioramento della velocità commerciale, qualunque altro intervento positivo sul tpl non convincerà più di tanto i genovesi che stanno abbandonando il trasporto pubblico (e affossando Amt) in favore di auto e scooter. E vorremmo che dai sindacati Amt su questo tema cruciale per l’azienda e per i lavoratori vi fosse più capacità di analisi – prosegue l’associazione -. Ancora una volta si ha la riprova che il Comune manca della capacità di fare le cose in modo serio. Ma come si possono aprire dei cantieri per delle corsie bus in periodo natalizio senza aver fatto alcuna comunicazione preventiva ma soprattutto senza aver svolto alcun tipo di condivisione con i cittadini, così come accaduto a Sampierdarena?“.

