Autostrade, famigliari vittime Morandi: “Diavoli vestono abiti firmati, no al prolungamento della concessione”

Genova. “Con l’inizio dell’anno leggiamo un’intervista dell’AD di Autostrade per l’Italia, Roberto Tomasi. Traspare dalle sue parole grande orgoglio per gli ottimi risultati economici, molto entusiasmo sui nuovi progetti esecutivi su varie infrastrutture, traspare serenità per un rapporto molto collaborativo con il MIT, traspare anche molto ottimismo sui sistemi di sicurezza con nuove tecnologie, ma soprattutto, visto che l’Unione Europea lo consentirebbe, emerge chiara una richiesta di prolungamento della concessione. E con questa ciliegina sulla torta vorremmo iniziare le nostre riflessioni, emerge un clima festaiolo, quasi come se dalla bocca dell’AD uscissero fuochi di artificio che illuminano il paesaggio, i ponti e le gallerie”.

Così inizia la lettera aperta firmata da Egle Possetti, presidente Comitato Ricordo Vittime Ponte Morandi, in risposta alle parole dell’Ad di Aspi Tomasi uscite in queste ore sulla carta stampata. “E’ nostro dovere ricordare che questa società, pur vero con altri azionisti, non può lavarsi la coscienza e richiedere un allungamento della concessione, questa società prima di richiedere questo vantaggio finanziario e societario, deve attendere la chiusura del processo penale in corso, non basta essere usciti dal processo come responsabili civili ed imputati ai sensi della 231, i suoi dipendenti sono imputati per la morte di 43 persone, numerosi feriti e di tutti i danni alla città, e questa pagina non è ancora chiusa“.

» leggi tutto su www.genova24.it