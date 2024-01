Calcio/ Bologna Genoa 1-1: la vittoria sfuma nel recupero

Svanisce al 94’ la vittoria del Genoa contro il Bologna: allo stadio Dall’Ara è 1-1. Al vantaggio realizzato da Gudmundsson risponde Lorenzo De Silvestri subentrato dalla panchina e per i rossoblu di Gilardino il girone di andata si chiude a 21 punti. Complice l’influenza il tecnico senza Bani e De Winter si affida in difesa a Vasquez e Vogliacco, mentre quinto di sinistra è Messias. In attacco la coppia Gudmundsson-Ekuban.

La prima occasione è del Bologna ma il tiro di Orsolini viene respinto in tutto da Martinez che poi è attento al 17’ sulla conclusione di Calafiori. Al primo affondo il Genoa trova il vantaggio: al 20’ punizione battuta da Gudmundsson, palla all’angolino con Ravaglia sorpreso. I padroni di casa riescono soltanto nel finale a creare qualche pericolo ma Zirkzee prima non impensierisce il portiere rossoblu e poi di testa manda fuori. Finisce il primo tempo al Dall’Ara.

