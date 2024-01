Dall’Usd Lavagnese 1919

La Società rende noti gli ultimi movimenti di mercato, in uscita svestono la maglia bianconera Samuele Scremin, per lui 3 gettoni tra campionato e coppa, e Yves Vianson che in un anno e mezzo ha collezionato 15 presenze, a entrambi i ragazzi vanno i ringraziamenti per l’impegno profuso e i migliori auguri per un futuro ricco di soddisfazioni.

