Camogli: lutto in Comune, morto il papà di Paolo Terrile, domani i funerali

E’ mancato a Camogli Gianfranco Terrile, 90 anni, papà di Paolo, presidente del Consiglio comunale di Camogli. Oltre a lui lascia nel dolore anche un altro figlio: Marco. Era vedovo da due anni. Appartenente alla Confraternita della Madonna Addolorata del Boschetto, era anche un appassionato cercatore di funghi, passatempo che non lo aveva mai abbandonato. Era soprattutto una persona stimata anche per il suo rigore morale. “L’amministrazione comunale – si legge in una nota del sindaco Giovanni Anelli a nome del Comune – si stringe attorno al Presidente del Consiglio Comunale Paolo Terrile e a tutta la sua famiglia per la perdita del caro papà”.

Domani, sabato 6 gennaio, alle 15.30, ci sarà un momento di preghiera presso l’Oratorio dell’Addolorata, poi il funerale presso il santuario del Boschetto dove stasera è stato celebrato il rosario.

