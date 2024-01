Castiglione: 69 animali tenuti prigionieri e denutriti, sequestro e denuncia

Da Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa)

Immersi in mezzo metro di fango, al freddo, alcuni costretti a vivere in recinti angusti, gravemente denutriti e defedati, questo lo scenario trovato dalle guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Genova. Le vittime: 69 animali tra mucche, maiali, asini, capre, galline, oche, anatre, un cinghiale, un mulo e un emù, quasi tutti privi dei marchi obbligatori. Il gestore è stato denunciato per maltrattamento e detenzione incompatibile, mentre gli animali sono stati sequestrati.

