I vigili del fuoco sono intervenuti in serata per il taglio di alberi lungo la via Aurelia tra Sestri Levante e Moneglia. Smottamenti si sono verificati lungo la strada per Montedomenico e a Cogorno. Il mare consente ancora il deflusso dell’acqua dall’Entella. Il sottopassaggio di via Tito Groppo è stato comunque preventivamente interdetto. La Protezione civile e la polizia urbana effettuano il monitoraggio delle zone a maggior rischio.

