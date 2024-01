Città di Savona, un albiceleste diventa biancoblù. Mario José Vicente si racconta: “Cresciuto nel Córdoba come Dybala. Colpito dalla storia del Bacigalupo”

Savona. Un fisico imponente, quasi due metri d’altezza ed il tipico accento sudamericano. Mario Josè Vicente è l’attaccante argentino che il Città di Savona ha voluto per rendere ancora più prolifico il reparto offensivo. Ed in queste prime settimane in biancoblù, tra allenamenti e prime sgambate, si sta ambientando alla vita in Italia e le metodologie di lavoro.

Ma già dalla prima seduta al Bacigalupo, Vicente sembrava essere uno dei più in salute fisicamente. Dal 21 gennaio contro il Borgio Verezzi, altro importante scontro diretto al vertice, i savonesi potranno contare sul classe 2003 per continuare la corsa verso la Promozione. Un percorso che lo stesso Vicente vuole godersi al massimo, così come lo spera l’ambiente. In fondo, manca ancora un vero e proprio realizzato alla squadra allenata ora da Roberto Biffi. Una speranza assolutamente reciproca: “Con i miei gol vorrei poter conquistare le vittorie che possano regalarci il nostro grande sogno alla fine del girone di ritorno”.

» leggi tutto su www.ivg.it