Con fucile a canne mozze (finto) e moto rubata si schiantano durante l’inseguimento della polizia

Genova. Scena di ordinaria follia a Genova ieri pomeriggio, per qualche minuto trasformatasi in uno scenario da GTA: due giovani che viaggiavano su un motorino rubato non si sono fermati all’alt della polizia locale, facendo partire un inseguimento durato diversi minuti e finito sull’asfalto.

L’epilogo tra largo San Francesco da Paola e via Bari, all’altezza della chiesa di San Rocco: il giovane alla guida della moto rubata ha perso il controllo del mezzo, andando a finire contro dei motorini in sosta. A terra è rimasto il passeggero, un ragazzo di 15 anni, prima immobilizzato dalla polizia locale a terra e poi soccorso per le lesioni per fortuna lievi riportate nel sinistro. E’ stato trasportato al Villa Scassi per accertamenti sanitari e, nel frattempo, il conducente della moto è stato identificato.

