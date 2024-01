Domani a Sarzana la premiazione dei “presepi artigiani”

Con il patrocinio del Comune di Sarzana ha inaugurato l’8 Dicembre, a Sarzana, in Piazza Luni, la seconda edizione della “mostra concorso dei Presepi artigiani”, grazie al lavoro dei volontari Katia Amorfini, Roberto Mea e Alessandro Bui, per iniziativa della Pro Loco di Sarzana. I partecipanti sono stati 14 e hanno realizzato le natività secondo i propri concetti, realizzando le proprie creazioni con materiali di riciclo, argilla, muschio e ceramica, creazioni che sono state apprezzate e votate da oltre 1.200 visitatori in poco meno di un mese. Domani, Sabato 6 Gennaio, presso la Sala consiliare del Comune di Sarzana in Palazzo Roderio alle ore 17.30 con la presenza del Sindaco di Sarzana, Cristina Ponzanelli, dell’Assessore alla Cultura, Giorgio Borrini e del Parroco Don Franco Pagano saranno premiati i primi tre presepi classificati e si procederà all’estrazione a sorte dei premi per i votanti:

una friggitrice ad aria (offerta da Ferramenta Filattiera), una macchina del caffè (offerta da Mondo

Caffè) e un orologio da polso (offerto da Gioielleria Muraglia); ulteriori premi saranno estratti a sorte tra i partecipanti: una macchina da caffè (offerta da Mondo Caffè), un cesto di prodotti alimentari locali (offerto da Boutique del Gusto) e infine una confezione di vini Villa di Negro (offerti dalla famiglia Di Negro). La mostra dei presepi creativi, in Piazza Luni, 2 a Sarzana resterà aperta ancora domani, Sabato 6 Gennaio dalle 10 alle 12.

