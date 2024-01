Festa della Marineria, l’associazione che la organizzava chiude definitivamente i battenti: Comune e Adsp si smezzano un debito di 130mila euro

Si avvia a conclusione, dopo 11 anni caratterizzati dai fasti iniziali, dalla crisi e dall’avvio alla liquidazione, l’avventura dell’associazione Il Golfo e la Cultura del mare, sodalizio nato per volere di Comune della Spezia e Autorità portuale nel 2012 per l’organizzazione della Festa della Marineria 2013 e di quelle successive. La kermesse, però, si fermò al 2015 a causa di un debito di oltre 400mila euro accumulato nei confronti di numerosi fornitori, partner e interlocutori durante l’ultima edizione.

Nei giorni scorsi, a distanza di quasi otto anni dall’ultimo cooking demo, Comune e Autorità di sistema portuale hanno accantonato 66.245,89 euro a testa così da poter far fronte alla chiusura della procedura di liquidazione curata dal liquidatore Otello Segni. In totale, infatti, l’ammanco attuale in capo a quel che rimane dell’associazione è pari a 132.491,78.

