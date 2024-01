Genova. Nuovi guai per il Genoa fuori dal rettangolo di gioco. Come ha riportato questa mattina la Gazzetta dello Sport, ancora una volta nel mirino c’è l’Irpef. Come era successo l’anno scorso.

Secondo il quotidiano sportivo ci sarebbe stato un errore di procedura che avrebbe determinato un ritardo di un paio di giorni nella consegna dei documenti del versamento entro il termine del 16 novembre 2023.

» leggi tutto su www.genova24.it