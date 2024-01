In primavera i cittadini di 17 Comuni dello Spezzino saranno chiamati a rinnovare i Consigli e a eleggere un nuovo sindaco

In primavera i cittadini di 17 Comuni della provincia spezzina saranno chiamati alle urne per il rinnovo del consiglio comunale e l’elezione del sindaco. Sono infatti già quasi trascorsi cinque anni dal 26 maggio 2019, quando lo spoglio delle schede diede forma agli organismi amministrativi di Arcola, Bolano, Bonassola, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Castelnuovo Magra, Deiva Marina, Follo, Framura, Maissana, Monterosso al Mare, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta di Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza e Vezzano ligure. Per Maissana il ritorno alle urne è avvenuto già nel giugno scorso in seguito alle dimissioni rassegnate per motivi di salute a fine 2022 dall’allora sindaco Alberto Figaro – recentemente scomparso – mentre tutte le altre amministrazioni sono ormai giunte alla fine naturale della consiliatura.

In totale nei 17 Comuni spezzini che tra sei mesi andranno al voto ci sono oltre 53mila abitanti, ma tutti i municipi sono al di sotto della soglia dei 15mila abitanti, oltre la quale è previsto il ballottaggio nel caso in cui uno dei candidati non raccolga la metà più uno dei voti validi. Sono 12, invece, quelli con popolazione inferiore a 5mila abitanti, dove, invece, non vige il limite dei due mandati previsto per i sindaci di tutti gli altri Comuni.

Nelle prossime settimane, dunque, i partiti e le liste civiche del caso inizieranno a scaldare le polveri in vista della campagna elettorale e della composizione delle liste.

