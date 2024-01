La favola di inizio anno del pitbull Shorty: dopo una vita in canile ha trovato finalmente casa

Genova. Ha trascorso quasi tutta la vita in canile, e per i volontari che gestiscono il Monte Contessa era ormai parte della famiglia. Quando però per lui è finalmente arrivata una richiesta di adozione hanno deciso di agire: la possibilità di dare a Shorty, finalmente, una casa calda e una vita fatta di coccole e amore li ha convinti a lasciarlo andare.

“Oggi per noi è un grande giorno, dopo quasi tutta la sua vita in canile, Shorty ha trovato delle persone meravigliose pronte a prendersi cura di lui, nonostante la sua malattia, e per il tempo che gli è rimasto da vivere – hanno annunciato i volontari, commossi – Siamo stati molto combattuti. Lasciarlo andare o farlo vivere nell’unico posto che conosce da sempre? Lui ci ha aiutato a trovare la risposta con la sua voglia di vivere”.

» leggi tutto su www.genova24.it