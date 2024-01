La vigilia della Befana sotto la pioggia

Perturbato con piogge diffuse anche a carattere di rovescio moderato specie su Centro-Levante. Dal pomeriggio calo dello zero termico con possibili nevicate localmente fino a fondovalle su versanti padani di Ponente specie la sera; altrove quota neve oltre 800-1000 sui rilievi alpini, oltre 1600-1800 m in Appennino, in calo solo in serata e nella notte. Dalla tarda sera fenomeni in attenuazione a partire da Ponente: così la previsione di Arpal.

VENTI: in intensificazione fino a forti o localmente di burrasca settentrionali su Centro-Ponente, moderati o forti di scirocco a Levante

