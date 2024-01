Lerici, all’asta tre appartamenti di proprietà del Comune

Il Comune di Lerici mette all’asta tre appartamenti di proprietà dell’ente situati nel centro storico. I beni, facenti parte del Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili non strumentali all’esercizio delle funzioni fondamentali dell’ente, si trovano in Vicolo di Mezzo 8 (27 metri quadrati, base d’asta 63.450 euro), e, due, in Via Giacopello 17: uno da 36 mq (base d’asta 90mila euro), l’altro, da ristrutturare, da 74 mq (base d’asta 134mila euro). Venerdì 15 marzo alle 10.00, nella sala consiliare del Comune, si terrà la seduta d’asta pubblica per l’aggiudicazione dei tre lotti. Le offerte e la documentazione devono essere recapitate all’Ufficio protocollo comunale, esclusivamente in formato cartaceo, entro le 12.00 di venerdì 8 marzo. Tutte le informazioni e la documentazione sul sito istituzionale del Comune di Lerici.

