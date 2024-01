Levante: alle 18 scatta l’allerta gialla sui bacini grandi. Durerà fino alle 8 di domani

Dall’ufficio stampa di Regione Liguria

Alle 18 di oggi, venerdì 5 gennaio, scatta l’allerta gialla sui bacini grandi dell’area C. L’allerta gialla rimarrà in vigore fino alle 8 di domani, sabato 6 gennaio.

In queste ore si sono registrate precipitazioni diffuse su tutto il territorio, senza però causare particolari criticità. Forti i venti, di tramontana nel Ponente e di Scirocco nel Levante, con punte da 80/90 chilometri orari registrate a Casoni di Suvero.

“Come sempre in caso di allerta, anche gialla, raccomandiamo prudenza e attenzione negli spostamenti. La Regione rimarrà in contatto con i Comuni per monitorare la situazione – dichiara l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone – Per rimanere aggiornati sull’evoluzione dell’allerta è possibile consultare i profili social e gli altri canali di comunicazione di Arpal e Regione Liguria”.

