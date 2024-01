I Carabinieri della compagnia di Sarzana, nella mattinata di ieri, hanno arrestato un 50enne livornese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, fermato in località Battifollo nei pressi dello svincolo autostradale di Sarzana, è stato controllato a bordo della propria autovettura da una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile.

Non essendo del luogo e fornendo indicazioni evasive sui motivi della sua presenza in Val di Magra e sostenendo infine di essere un corriere con pezzi di ricambio per meccanici. Per questo l’uomo è stato sottoposto a un controllo più approfondito che ha consentito ai carabinieri di rinvenire all’interno del mezzo, ben occultati, una settantina di panetti per un totale di circa 7 kg di hashish.

L’arrestato, al termine degli accertamenti, è stato accompagnato presso la casa circondariale della Spezia a disposizione della Procura e in attesa della convalida del provvedimento.

La droga, per un totale di oltre 7 kg, una volta immessa sul mercato al dettaglio avrebbe potuto fruttare fino a 50.000 euro.

L’articolo Livornese di 50 anni arrestato a Battifollo: l’auto nascondeva più di 7 chili di hashish proviene da Città della Spezia.

