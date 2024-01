Lupi, la risposta delle associazioni: “Report di Federcaccia senza valore scientifico, serve cambio di passo culturale”

“Regione Liguria non smentisce neppure nel nuovo anno la sua passione per il calibro 12, come primo appuntamento, “fortemente sostenuto” senza vergogna dal Vice Presidente della Giunta con delega alla caccia Alessandro Piana, cacciatore, oggi è stato ospitato in una sala della Regione a Genova il Coordinamento Nazionale Cacciatrici Federcaccia per la loro campagna contro i lupi”.

Con queste parole inizi il comunicato stampa delle associazioni GAIA Animali e Ambiente, Animalisti Genovesi, LAV e Associazione Sparta che denunciano: “E’ in atto un’azione di criminalizzazione del lupo al fine di ridurne lo stato di protezione particolare, come prevedono le norme europee, poiché il mondo venatorio considera il lupo un competitore nella caccia agli animali selvatici, con la differenza è che il lupo uccide per sopravvivere il cacciatore per puro divertimento”.

» leggi tutto su www.ivg.it