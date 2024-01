Raffaelli: “Dall’acqua potabile a tavolini e sedute, le carenze dell’area Pump Track”

Marco Raffaelli, consigliere comunale del Partito democratico, ha presentato un’interpellanza a Palazzo civico sull’area Pump Track di Pegazzano. “Sono giunte segnalazioni da parte di frequentatori dell’area – scrive l’esponente Pd spezzino – in merito alle seguenti carenze del parco: mancanza di acqua potabile; assenza di zone d’ombra che, durante l’estate, vengono ritenute necessarie dai frequentatori; nelle immediatezze del cancello di ingresso/uscita dell’area, assenza di parapedonali e/o chiari percorsi pedonali, ai fini di una maggior protezione delle persone dal traffico veicolare che sopraggiunge imboccando una curva cieca; nonostante la cartellonistica, mediante indicazioni e logo raffigurante sedute ed alberi, raccomandi ai frequentatori di usufruire delle apposite zona per le pause, all’interno dell’area non si rinvengono attualmente né sedute, né tavolini, né alberi”.

Raffaelli conclude l’interpellanza chiedendo all’amministrazione comunale “come intende attivarsi al fine di dare soluzione alle carenze evidenziate dai frequentatori dell’area”.

