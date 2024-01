Genova. Grave incidente questo pomeriggio in via Linneo, sulle alture di Rivarolo. Un pedone è stato investito da un veicolo ed è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova.

È successo intorno alle 16.30. Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Rosa Rivarolese insieme all’automedica del 118 e agli agenti della polizia locale.

» leggi tutto su www.genova24.it