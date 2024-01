Saldi invernali, falsa partenza a Genova: “Pochi turisti e pioggia tutto il giorno”

Genova. Falsa partenza per i saldi invernali 2024 a Genova e, d’altra parte, non poteva essere altrimenti. A tracciare un primissimo bilancio è la presidente regionale Fismo Confesercenti Francesca Recine, che spiega: “Già stiamo parlando di un evento che, da anni, ha perso gran parte del suo appeal a causa delle continue promozioni praticate sotto la pressione della grande distribuzione e dell’online, se poi ci aggiungiamo la tantissima pioggia caduta su Genova per tutta la giornata, e soprattutto al mattino, è logico che i risultati non potessero essere esaltanti”.

“Ad incidere su questo inizio a rilento – prosegue la presidente Fismo – anche la collocazione all’inizio di un weekend lungo, del quale molti hanno approfittato per qualche giorno fuori porta e che, proprio in ragione del maltempo, finora non è stato compensato dall’afflusso di turisti o visitatori in genere. Resta comunque fiducia per il fatto che le temperature, inevitabilmente, si abbasseranno, e quindi molti approfitteranno dei saldi nelle prossime settimane per l’acquisto di capi invernali. Un trend che, d’altra parte, ha iniziato a vedersi già dalla positiva accelerata nelle vendite registrata sotto Natale”.

