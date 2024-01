Scatta l’allerta gialla per i comuni spezzini toccati da Magra e Vara. Raffiche fino a 90 all’ora ai Casoni

Scatta in questi minuti, alle 18.00 di oggi, venerdì 5 gennaio, l’allerta gialla sui bacini grandi dell’area C, comprendente lo Spezzino. L’allerta gialla rimarrà in vigore fino alle 8 di domani, sabato 6 gennaio. I comuni spezzini interessati sono quelli toccati da Magra e Vara: Ameglia, Arcola, Beverino, Bolano, Borghetto Vara, Brugnato, Calice, Carro, Carrodano, Follo, Lerici, Rocchetta Vara, Santo Stefano, Sarzana, Sesta Godano, Varese Ligure, Vezzano Ligure.

In queste ore, informa la Regione, si sono registrate precipitazioni diffuse su tutto il territorio, senza però causare particolari criticità. Forti i venti, di tramontana nel Ponente e di Scirocco nel Levante, con punte da 80/90 chilometri orari registrate a Casoni di Suvero.

“Come sempre in caso di allerta, anche gialla, raccomandiamo prudenza e attenzione negli spostamenti. La Regione rimarrà in contatto con i Comuni per monitorare la situazione – dichiara l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone – Per rimanere aggiornati sull’evoluzione dell’allerta è possibile consultare i profili social e gli altri canali di comunicazione di Arpal e Regione Liguria”.

