Spilamberti e Battistini: “Avvio del Pinqua è una svolta per il litorale”

“Le immense potenzialità di Sarzana non possono che trarre enormi vantaggi dal recupero di Marinella e l’inizio del maxi cantiere Pinqua rappresenta l’ennesima svolta dell’area costiera sarzanese”. Così in una nota il capogruppo Luca Spilamberti e il coordinatore di Avanti Sarzana con Toti Giacomo Battistini. “È il frutto dello straordinario lavoro della nostra Regione e della proficua sinergia con il nostro Comune, insieme ad Ire ed Arte. Il Presidente Toti – proseguono – ha da sempre creduto nel rilancio di Marinella e l’Assessore Giampedrone ha garantito la necessaria riduzione del rischio idrogeologico. In questo senso, appare fondamentale la messa in sicurezza idraulica del Parmignola, con l’immenso investimento di 10 milioni in 8 anni, e la conseguente operazione della Colonia. Non è scontato infatti rimarcare che nessuno dei frutti che Sarzana oggi sta cogliendo avrebbe potuto maturare se non grazie agli investimenti che la Regione ha stanziato nel corso di questi anni di governo di centrodestra. Il nostro lembo costiero avrà finalmente il rilancio che merita e diverrà una zona ancor più strategica e di rilevanza estrema”.

