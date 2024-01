Con determina firmata lo scorso 29 dicembre dalla comandante della Polizia Locale, il Comune di Sarzana ha provveduto a impegnare la quota destinata alla Provincia della Spezia dei proventi relativi all’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sul Viale XXV Aprile. Sulla strada provinciale che collega la città al litorale sono infatti installati un velox e un impianto Celeritas che vigilano sul rispetto dei limiti di velocità. Secondo quanto riportato nella determinai verbali emessi nel periodo compreso fra il primo gennaio 2023 e il 30 novembre scorso sono stati 6.353 per un incasso totale di 213.767 euro. L’importo residuo – al netto di 95.251 euro per spese di elaborazioni e spese postali – è stato di 118.515 che l’ente di piazza Matteotti deve ripartire al 50% con la Provincia così come previsto dalla normativa.

L’articolo Sul viale XXV Aprile di Sarzana oltre seimila multe in un anno per violazione dei limiti di velocità proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com