Un anno senza Gianluca Vialli in “Ho già firmato. Per noi”, tutto l’amore per la Sampdoria

Una carriera da favola. Una bella favola, che rimane tale nonostante l’epilogo amarissimo. Gianluca Vialli ha indossato 5 maglie e in tutti e cinque i casi è stato protagonista di eventi unici e pertanto straordinari. E se bastano tre indizi per fare una prova, con due in più possiamo dire che forse non è stato un caso. Umano, umanissimo, anche nel condividere il dolore, Vialli è stato per molti un modello da imitare e un giocatore da ammirare. Protagonista di una storia eccezionale e per certi versi particolare.

La prima istantanea della carriera romanzesca di Vialli lo vede con i colori della Cremonese, la squadra della sua città. Sotto la guida di mister Emiliano Mondonico è tra i protagonisti della promozione in Serie A nel 1984. Salto di categoria atteso 54 anni. Mica una cosa da tutti i giorni…

