A Garlenda la Befana arriva sulla Lancia storica: raduno di auto d’epoca da tutto il nord Italia

Garlenda. Nel cuore di Garlenda, la ormai celebre Borgata Ponte, la Befana è arrivata a bordo di una splendida Lancia Appia camioncino del 1954 accolta da molti bambini e genitori che divertiti, hanno ricevuto dolci e carbone.

Venticinque equipaggi a bordo di fiammanti Lancia degli anni 70, 80 e 90 provenienti da tutto il nord Italia, si sono mostrate in tutta la loro bellezza per l’intera mattinata, non sono mancate le mitiche Lancia Delta Integrale, regine incontrastate dei rally per quasi un decennio. Degna di nota la presenza di una vettura da gara in livrea Martini Racing.

