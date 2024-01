A Riomaggiore parte la terza edizione della rassegna ‘Castello di Parole’ con Paternostro e Secondo

Riparte sabato 13 gennaio Castello di Parole, la rassegna curata dalla giornalista Ornella D’Alessio e fortemente voluta dalla Sindaca Fabrizia Pecunia nel 2021, diventata in due anni un appuntamento fisso e atteso del cartellone degli eventi letterari in Liguria. La rassegna, al suo 25^ incontro, ospita al Castello di Riomaggiore Mario Paternostro, genovese, giornalista e volto noto della televisione, autore del libro Togliatti e il Cardinale (De Ferrari) e Marco Secondo al suo romanzo di esordio e prima nazionale, Ce, quando l’amore non ha confini (PUBME Life Books)

Togliatti e il Cardinale racconta l’incontro sfumato tra il leader del Partito Comunista Palmiro Togliatti e l’allora arcivescovo di Genova, Giuseppe Siri. Incontro che non avvenne per la prematura morte di Togliatti in Urss. Mario Paternostro che ha utilizzato come fonti solo documenti storici, articoli, interviste, registrazioni inedite, si immagina i temi e le trame di cui avrebbero discusso i due, alla vigilia della nascita del primo centrosinistra italiano.

