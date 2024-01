Al PalaSprint attiva Castelfiorentino, la Tarros vuole tornare a vincere

Dopo la pausa per le festività natalizie, riparte il campionato di Serie B Interregionale. Per lo Spezia Basket Club Tarros il primo appuntamento è domenica 7 gennaio contro Castelfiorentino al PalaSprint. I ragazzi di coach Scocchera potranno quindi contare sul parquet e sul pubblico di casa per cercare di tornare alla vittoria dopo un fine anno caratterizzato da infortuni e sconfitte.

Purtroppo anche in questo inizio 2024 la buona sorte sembra non sorridere proprio ai bianconeri, la cui settimana di allenamenti è stata tormentata da infortuni e malanni.

Fazio ha avuto un problema alla schiena, Steffanini ha avuto il Covid e Tintori ha una lesione all’adduttore: loro, comunque, nonostante tutto, contro Castelfiorentino ci saranno. Out, invece, Pietrini per un problema allo stomaco.

Rientra dopo lo stop per infortunio Sakalas, mentre Rajacic ha bisogno di ancora un po’ di tempo, anche se sarà in panchina.

